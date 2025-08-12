8月10日、女優の二階堂ふみと、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーが結婚を発表した。熱愛報道なしの“電撃婚”、それも意外な組み合わせの2人に、驚きの声が集まった。「二階堂さんは“恋多き女優”というイメージでしたが、ここ数年は熱愛報道が出ていませんでした。昔からカズレーザーさんのファンで、2017年に日本テレビの特番で共演したとき、『カズ様とお会いしたかったんです。お顔がカッコいいなって』と告白し