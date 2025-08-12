大相撲の夏巡業が１２日、宮城・仙台市で行われ、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が、本格的に相撲を取る稽古を再開させた。同じ相手と相撲を取る三番稽古で、宮城・栗原市出身でご当所の幕内・時疾風（時津風）を指名。７番取って６勝１敗。「せっかくだから、地元の力士とやろうと思った。少しずつバランスを見てやっていく感じ」と語った。３月の春場所から３場所連続で８勝７敗と苦しい闘いが続く。昨年の夏巡業で腰を痛めた経験