大雨の影響で、福岡県内では12日も、交通機関への影響が続いています。 ■須田健太郎アナウンサー「午前5時半すぎのJR博多駅です。きのう、ほとんど表示がなかった在来線の行き先ですが、きょうは多く表示されています。」JR九州の在来線は運転を再開したものの、鹿児島線の門司港～荒尾、日豊線の小倉～新田原などで本数を減らして運転しました。ダイヤには今も、大きな乱れが出ています。■利用客「お盆の