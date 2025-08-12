警視庁お笑いタレントなかやまきんに君が代表を務めるマネジメント会社から現金800万円をだまし取ったとして、警視庁大井署は12日までに、詐欺の疑いで、元マネジャーで住居、職業不詳飯尾雄一容疑者（51）を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。黙秘している。逮捕容疑は昨年4月下旬、洋服の通販サイトの事業費名目で、現金の借り入れをなかやまきんに君に持ちかけ、自身の口座に振り込ませた疑い。捜査関係者によると