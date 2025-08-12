サイバー犯罪捜査を模した競技会に参加する学生たち＝12日午後、愛知県警本部愛知県警は12日、学生にサイバー犯罪捜査への関心を持ってもらおうと、捜査を模した競技会を初めて開いた。県内5大学から情報技術分野などを専攻する11チーム19人が参加し、ドライブレコーダーの破損データの修復など、本格的な難問に挑戦した。SNSの投稿画像の撮影場所特定、勝手にログインされたSNSの履歴を解析し不正アクセス日時の突き止め、突