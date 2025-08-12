高市早苗・前経済安全保障相は１２日、自民党からの離党を促した日本維新の会創設者の橋下徹・元大阪府知事にＸ（旧ツイッター）で反論した。高市氏は「今の自民党が保守とリベラルでごちゃごちゃになっているから割れるべきだとは、思わない」とし、「自民党の中でしっかりと働いていく」と投稿した。橋下氏は１０日の民放番組で「自民党が割れるのは大賛成。高市さんが勇気と覚悟があるなら、自民党から同じような思想の人を