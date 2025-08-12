ドル指数は前日終値付近で揉み合い、米ＣＰＩ待ち＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル指数はこれまでのところ目立った動きを示していない。レンジは９８．４３８から９８．５５４までにとどまっている。前日ＮＹ終値９８．５２０や２１日線９８．４５３の近傍での揉み合いが続いている。日本時間午後９時３０分の米消費者物価指数発表待ちとなっている。 ドルインデックス＝98.52(-0.01-0.01%)