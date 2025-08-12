（台北中央社）中央気象署（気象庁）は12日午後、中度台風（台湾基準）台風11号が近づいているとして、東部の花蓮、台東、南部の高雄、屏東に陸上台風警報を発表した。台風11号は13日正午前後には台東に上陸し、終日にわたり風雨が強まる見込みだ。台風11号は12日午後5時現在、台東の東南東約500キロの海上を、時速25キロから28キロに速度を変えつつ、西北西から北西に進路を変えながら進んでいる。中心気圧は965ヘクトパスカル。