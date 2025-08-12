長崎での被爆体験を伝える「語り部」として活動する大分県宇佐市の88歳の男性がいます。 戦後80年のこの夏も地元の小学校で平和授業を行いました。 「語り部」の活動をする奥城和海さん 80年前、アメリカ軍が長崎に投下した原子爆弾。その時の光景は当時8歳だった少年の記憶に焼き付いています。 ◆奥城和海さん「白い玉、落下傘みたいなものはピカーと光った。目はくらむは、とにかく長崎の町を全部光が