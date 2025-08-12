NHK大阪放送局制作『激突メシあがれ〜自作頂上決戦〜』（総合、毎週水曜後7：57）の13日放送回は、午後7時30分からの特別回で「夏の、BBQ スペシャル」を届ける。ゲストに俳優の速水もこみちが出演する。【番組カット】巨大な肉塊！こだわりの方法で焼き上げる出場者番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンタ