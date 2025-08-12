ボートレース多摩川「BTS大郷開設記念第27回大郷葉月杯」の3日目が、12日に行われた。1Rは2周1Mで前で振り込んだ1号艇と接触があってエンスト失格（選手責任外）に終わった福島勇樹（45＝東京）だが、9Rで3コース捲りを決めて即座に巻き返す1着。シリーズ3勝目を挙げた。「いい人と合わせてどうかだけど、エンジンが出ているのは間違いない。壊れてなかったので、ひと安心」とアクシデントの影響はない。得点率6位タイに踏