8月10日放送の『サンデーモーニング』（TBS系）で、7月の参院選で当選を果たした参政党の“さや氏”こと塩入清香議員（43）の発言を取り上げる場面があった。この日、番組の名物コーナー「風をよむ」では原爆投下から80年を迎えたことをテーマとし、核兵器をめぐる国際社会の動勢や、防衛費の増額を各国が迫られているという現実に言及。その中で、さや氏の映像が映し出され、「『核武装が最も安上がりで最も安全を強化する策の1つ