12日午前11時ごろの新潟市中央区。強弱を繰り返しながら雨が降り続いていました。佐渡市と村上市には【土砂災害警戒情報】が出されています。あいにくの雨模様となる中、県内の行楽地は多くの人でにぎわっています。 雨が降る中、観光客や帰省客でにぎわっていたのは新潟市水族館『マリンピア日本海』です。海中にいるような気分が味わえるマリントンネルなど、訪れた人は海の世界を思い思いに楽しんでいました。 ■入澤芽生