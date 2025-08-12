12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−中日』で解説を務めた江本孟紀氏が、中日のセカンド・田中幹也のタイムリーエラーについて言及した。0−0の3回二死三塁で、巨人・泉口友汰が放ったセカンドへ高く弾んだ打球をセカンド・田中幹也がファンブル。その間に三塁走者・丸佳浩の生還を許した。この守備に江本氏は「プロですから基本的にはエラーしちゃいけないんですよ。だけど今の理由はね、気持ちが焦