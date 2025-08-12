捜査のために訪れた火災現場の住宅からあわせて600万円以上の現金を盗んだ罪に問われた元警視庁捜査1課の警部の男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。警視庁捜査1課の火災班に所属する警部だった政野亮二被告は、2022年から今年にかけて捜査のために訪れた都内の3つの火災現場の住宅から、合わせておよそ640万円の現金を盗んだ罪に問われています。12日の初公判で、政野被告は「間違いありません。申し訳ございませんで