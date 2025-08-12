2025年8月8日、夫婦絵師として活躍している人気YouTuber「なつめさんち」が、自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。Mrs. GREEN APPLEの楽曲から漫画を制作する様子を公開した。 （関連：【写真】「青と夏」「ライラック」「ダーリン」から生まれた漫画作品） 「なつめさんち」は、夫婦でプロの絵師としても活躍しており、124万人の登録者を獲得しているYouTuber。息のあった掛け合いや、クスッと笑える絵を活用したコ