高梁市成羽美術館で開催中の、映画スター「オードリー・ヘプバーン」をテーマにした写真展。その見どころをシリーズでお伝えします。 【写真を見る】「オードリー・ヘプバーン」写真展記者が好評企画を体験「映画スターになりきって写真撮影を…」【岡山】 きょう（12日）は、まるでオードリーになったような気分を味わえる、一風変わった展示です。