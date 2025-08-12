◇セ・リーグ阪神―広島（2025年8月12日マツダ）プロ4年目で初めて「4番」でスタメン出場した前川が、先制の適時打を放った。0―0で迎えた3回2死一、三塁の2打席目。カウント2―1から広島・床田の外角ツーシームをはじき返した打球は左腕を強襲する内野安打となった。これまで4番を担ってきた佐藤輝がこの日は休養でベンチスタート。111代の4番に入った若虎が、結果で首脳陣の起用に応えた。