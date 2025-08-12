【モデルプレス＝2025/08/12】“日本一かわいい高校生”を決める「女子高生ミスコン2025」。中国・四国エリアの『投票サイト powered by モデルプレス』における10日時点での中間結果を速報する。【写真】2025年度の“日本一かわいい高校生”中国・四国エリアの全候補者◆「女子高生ミスコン2025」中国・四国エリア投票サイトでは「ミクチャ審査」「モデルプレス X投票」「モデルプレス ページ閲覧数」「モデルプレス Xリポスト数