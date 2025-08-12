おととい山形県戸沢村で男性がクマに襲われたことを受け、現場付近に箱ワナを設置していますが、現在もクマの捕獲には至っていません。 【写真を見る】戸沢村で夏祭りの帰りの男性を襲ったクマは未だ捕獲に至らず...西蔵王公園でもクマ目撃され当面の間閉園に（山形） また、きょう未明には、山形市の西蔵王公園でクマが目撃され県は、当面の間、西蔵王公園を閉園すると発表しました。 戸沢村古口ではおととい午後９時半ごろ、