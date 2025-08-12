明石家さんまが９日に放送されたＭＢＳラジオ「ＭＢＳヤングタウン土曜日」に出演した。番組中盤、この日出演していたモーニング娘。’２５の野中美希が、日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）公認審判のＥ級を取得した話題に。話を聞いていたさんまは「オレなんかもし審判やれば、って思うと」と語り始め「ここは試合の流れ上、取らない方がええ反則とか、思ってしまうタイプやから。ここでストライク取ったら面白くなるかも