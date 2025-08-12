これからの気象情報です。 13日(水)は天気が回復し、厳しい暑さになりそうです。 ◆警報・注意報 現在、村上市と佐渡市に【土砂災害警戒情報】が発表されています。 また、大雨警報が新潟市・村上市・関川村・新発田市・胎内市・柏崎市・糸魚川市・佐渡市に出ています。 ◆12日(火)の天気 ・上越地方 雲の間から晴れ間が広がる見込みです。 最高気温は、各地で30℃を超えて真夏日になるでしょう。大雨のあとは、熱中症