【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■日本国内だけでなくバンコク、香港、台北、上海、ソウル公演も！ King Gnuが2026年2月から『King Gnu CEN＋RAL Tour 2026』を開催する。 今回の発表にあわせて公開されたツアーキービジュアルには都市名が記されており、その数は15都市とKing Gnuツアー史上最多。日本国内だけでなくバンコク、香港、台北、上海、ソウルとアジアの各都市での公演も予定されている。