■別日には岩本照からの差し入れも ドラマ『誘拐の日』公式SNSにて、Snow Man深澤辰哉のオフショットが公開された。 【写真】深澤辰哉がラウールの差し入れを指さした腕まくりショット／岩本照の差し入れショット①～② 深澤は弁護士役でドラマに出演しており、サンダルを履きワイシャツを腕まくりした姿で、ラウールからの差し入れを笑顔で指さしている。 「お団子の差し入れを頂きました！！」