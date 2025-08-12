2024年、有段者のみが出場できるそろばん競技の全国大会に史上最年少の5歳で出場した鹿児島市の玉城綾華さん(6)。大好きなそろばんで負けたくない！負けず嫌いのそろばん少女が2025年も全国大会に出場しました。笑顔が弾ける小学1年生、夏休みの一幕に密着しました。（詳しくは動画をご覧ください）