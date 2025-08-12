ダイニック [東証Ｓ] が8月12日大引け後(18:45)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比2.5％減の7億円となり、4-9月期(上期)計画の11.5億円に対する進捗率は61.3％となり、5年平均の58.4％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.9％→5.9％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース