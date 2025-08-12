大相撲秋場所（９月１４日初日、両国国技館）での新十両が決まっている朝翠龍（高砂）が１２日、都内の部屋での稽古後、締め込みを灰色に決めたことを明かした。しこ名に翠（みどり）が入り、好きな色も「緑」と言うだけに、緑色の締め込みが検討されたが、もう一方の候補だった灰色に決定。「石のような色。そこから磨いていく、ということですね」と明かした。高砂部屋からは朝乃山、朝白龍と３人が十両に昇進。１９７９年
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 2. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
- 3. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
- 4. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
- 5. 致死率27% 感染者数が最多迫る
- 6. 北海道で「村八分にされた」理由
- 7. カズ交際 1年前に知っていた芸人
- 8. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
- 9. マックは景表法違反? 指摘の声
- 10. 「性癖が…」YouTube動画に苦言
- 1. 同級生を解体 高1女子生徒の素顔
- 2. 致死率27% 感染者数が最多迫る
- 3. マックは景表法違反? 指摘の声
- 4. 脱インテル 株を上げた日本企業
- 5. ボートから川に投げ出され死亡
- 6. モバイル充電器 回収義務化へ
- 7. へずま氏 当選取り消しに言及
- 8. 日航機 発見した自衛隊が初証言
- 9. 特急列車“いなほ”にはねられ10代の女性警察官が死亡…勤務時間外に私服で線路内へ 自殺の可能性も 新潟・胎内市
- 10. 国籍がない「棄てられた日本人」
- 1. マックが謝罪 ネット非難轟々
- 2. 北海道で「村八分にされた」理由
- 3. 離婚を決断すべき10のサイン
- 4. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
- 5. 広陵高校「いじめ」と判断せず?
- 6. マックが謝罪 今後の対応を公表
- 7. 焼肉店の元店員 絶対頼まない4選
- 8. 日々の疲れを取る超簡単な方法
- 9. 台湾の常識に日本人女性が大混乱
- 10. クマの前例にない行動 驚きの声
- 1. 日本国籍放棄したタレントが告白
- 2. 中国船同士が衝突 合法的と主張
- 3. 言葉による虐待 深刻傷痕残す?
- 4. 台湾マーチングバンドが快挙
- 5. 「タコピーの原罪」は無責任か
- 6. ハッピーセットのおまけ巡り騒動
- 7. 中国 電力使用量が増加の一途
- 8. 1TBの大容量をコンパクトな手のひらサイズに収めたポータブルSSD「SanDisk Extreme Portable SSD」を使ってみた
- 9. ジャッキー・チェン 生涯功労賞
- 10. 常識を逸脱? 尹美香氏に批判の声
- 1. 広陵「逆ギレ会見」が招く危機
- 2. 死者10万 江戸時代の日本の知恵
- 3. 「60歳で即退職はNG」警鐘する訳
- 4. グルテンが体に与える悪影響
- 5. 株式投資 暴落に直面する瞬間
- 6. ギリシャの二の舞か…「現金給付」「消費減税」バラマキ政策が招く“悲惨すぎる末路”とは？
- 7. 餓了麼前CEO 中国で不正を発覚
- 8. 日本生命、持ち出し情報入ったフォルダー削除…社内調査開始後に証拠隠滅図った可能性
- 9. 日経平均 逆回転する可能性も
- 10. ヴィレヴァンが通販進出? 疑問も
- 1. デジカメ市場 新勢力が台頭か
- 2. セク女と交際 一般男性が苦悩
- 3. Ankerの頼もしいカードリーダー
- 4. ロボ掃除機 人気モデルを調査
- 5. ネットアクセスで思わぬ抜け穴
- 6. Apple 米国向け投資約88兆円
- 7. サメの体内薬物 ブラジルで発見
- 8. ドラえもんの世界に『ラブプラス』があったら？
- 9. 余命宣告アプリがじわじわ人気
- 10. 「AUTOMOBILE COUNCIL 2016」で見かけたビンテージカーたち
- 11. 塩田紳二のアンドロイドなう 第127回 モトローラ「Moto Z」を試す その2
- 12. 気品さと厳格さが魅力！Jeanloup Sieff写真展「Fashion Portrait」を開催【Art Gallery M84】
- 13. LINEの文字サイズは変えられる! やり方を解説
- 14. 「やっと3Dツールが紙とペンのような存在になる」エヴァ制作のカラーがBlenderへの移行を進める理由とは？（西田宗千佳）
- 15. Disney+ 観られる作品が明らかに
- 16. Amazonで買ったmicroSDカード、ニセモノを見抜く簡単な方法
- 17. WeChatは中国国内の検閲システムを強化するために海外ユーザーを利用している
- 18. 米司法省がグーグルの提訴に踏み切った理由と、見え隠れする政治的な動機
- 19. YouTube 暴言に関する規制緩和
- 20. 新プレミアムスマホ「Galaxy S23 Ultra」を写真と動画で紹介！NTTドコモ版「SC-52D」とau版「SCG20」が発売。512GBや1TBも【レビュー】
- 1. ボクシング後楽園興行 また搬送
- 2. 大谷に新たな法的トラブル発生?
- 3. 伊藤美誠に近づく水谷隼氏に驚き
- 4. 40歳C・ロナウド 起業家と婚約
- 5. 張本の行動に中国メディアが激怒
- 6. 重岡銀次朗 意識戻らず転院へ
- 7. 周東佑京「やるしかない」
- 8. 広陵が揺れる 日本高野連の甘さ
- 9. 欧州組急増 日本人選手への目
- 10. 小杉啓太がゴミ拾い 海外で話題
- 1. やす子 強烈な「7文字」注意喚起
- 2. カズ交際 1年前に知っていた芸人
- 3. 「性癖が…」YouTube動画に苦言
- 4. 広陵高が「すり替え」指摘に絶賛
- 5. あいみょんに「がっかり」拒否感
- 6. 「フェスで心が軽くなる」？ 精神科医・遠迫憲英が語る、ダンスミュージックの意外な効能
- 7. きんに君 逮捕報道に心境を吐露
- 8. 加藤茶「盗み食い」を街中が監視
- 9. 折り鶴を燃やす演出 コメ大荒れ
- 10. タカトシ 台風の海で素潜り強行
- 1. ZARAの「上品シューズ」紹介
- 2. 真似したくなる GUの夏服コーデ
- 3. ふたえコスメ「TWOOL」とコラボ
- 4. きのこ・たけのこ派判定AIが登場
- 5. 40・50代女性向け GU神トップス
- 6. 人生のドア開けた「運命作」
- 7. 12星座占い 今日の運勢を診断
- 8. ニューデイズで買える！ファン歓喜の「駅ナカジュース」が缶で登場。桃果汁100%、贅沢すぎる味わいを飲んでみた。
- 9. 12星座別 「酒乱」ランキング
- 10. 12星座【誰かがいないと行動できない】ランキング 天秤座は他人主体で「自分」がない！
- 11. 織田信長や千利休に愛された国宝級の名碗が一堂に揃う特別展「茶の湯」
- 12. いつものミディアムパーマをもっと魅力的に！大人っぽく決まる前髪なしスタイル
- 13. 男性ウケするすっぴん風メイク術
- 14. 同窓会でガッカリした女子9選
- 15. 【後編】ひよんからみんなへの相談
- 16. 男性が震え上がる女性の素顔
- 17. ダンサー直伝！ミディアムさん向けの崩れないまとめ髪！短い髪OKお団子ヘアアレンジ
- 18. 業スー ハイコスパおやつ3選
- 19. まるで“飲むおもち”！もっちり新食感のヘルシースムージーがクセになる
- 20. 893（ヤクザ）の事務所当番って一体何してるの？ “元ヤクザ”の現役YouTuber・懲役太郎が教えてくれまし...