大相撲秋場所（９月１４日初日、両国国技館）での新十両が決まっている朝翠龍（高砂）が１２日、都内の部屋での稽古後、締め込みを灰色に決めたことを明かした。しこ名に翠（みどり）が入り、好きな色も「緑」と言うだけに、緑色の締め込みが検討されたが、もう一方の候補だった灰色に決定。「石のような色。そこから磨いていく、ということですね」と明かした。高砂部屋からは朝乃山、朝白龍と３人が十両に昇進。１９７９年