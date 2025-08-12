12日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比130円高の4万2770円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万2718.17円に対しては51.83円高。出来高は3614枚となっている。 TOPIX先物期近は3067ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.63ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物