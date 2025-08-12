12日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝148円46銭前後と、午後5時時点に比べ20銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝172円32銭前後と4銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース