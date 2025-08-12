モデル長谷川理恵が１２日、インスタグラムに投稿。「５１歳のタンクやばってボンから言われた！え、そなの？」と記し、１７０ｃｍの長身にグレーのタンクトップ＆デニムのコーデをアップした。白ハットに小さなトートを持って近所にお出かけ風。「オーバー５０、好きなもん着て好きなことして年齢からの見た目を気にしてる時間などないそれすらも自意識過剰かとらわれないがいいな」と記している。「やばくないです！