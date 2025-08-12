Surface Pro 13インチより手頃な価格のArm版Windows機として登場した新型「Surface Pro 12インチ」。省電力と軽さが大きな武器ですが、日常使いはどこまで快適なのでしょうか。発売から少し経ちましたが、改めて実際の使用感とアプリの互換性を検証します。 ↑12インチで700g未満は持ち運びに最適。 最大の魅力は軽さ。ファンレスのすっきりデザインもイイ まず、外観からチェックしていきましょう。サイズは約幅274