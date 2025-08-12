大雨の影響で、八代市では路線バスに被害が出ています、 【中継】■NNN取材団・荒木陸記者(長崎国際テレビ)八代市の産交バス・八代営業所です。11日の大雨でバスに大きな被害がでていて、営業所を発着する路線バスは12日の始発から全線で運転を見合わせています。バスを使っている地元の人たちからは困惑の声が聞かれました。【VTR】■地元の人「ずっと2時間待って来ない。おかしいと思った。年寄りは特に大変」「乗れなくなっ