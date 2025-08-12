津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航！ 津軽海峡フェリー「ブルーグレイス」 ＜スペック＞総トン数：8,897トン全長：約144m定員：422名積載台数：トラック65台または乗用車230台速力：約18.9ノット 津軽海峡フェリーは、2025年8月8日(金)室蘭発2便(20:50発)より室蘭〜青森航路へ新造船「ブルーグレイス」が就航しました