市川 栞 キャスター：ここからは、気象予報士の小野さんです。お願いします。 小野 和久 気象予報士：お願いします。今回の雨が降り始めた9日夜からの合計雨量です。 小野：特に、輪島・三井では、去年の能登豪雨を上回る観測史上最大の雨が降りました。 小野：このため、土砂災害の危険度が高い状態が続いています。◆午後6時〇〇分現在、能登北部は紫色の危険、能登南部でも赤の警戒の所があります。気象台により