アトレ新浦安では、東日本旅客鉄道株式会社 新浦安駅の協力のもと、2025年8月30日(土)に「新浦安駅×アトレ新浦安親子で遊ぼう！わくわく鉄道ひろば」を開催します。