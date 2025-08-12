前線が停滞し、長引く記録的大雨。降り始めからの雨の量は石川県の珠洲市や輪島市では300ミリを超えました。気象台は能登で13日明け方まで土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。連日、能登地方を中心に降り続く記録的な大雨。9日夜の降り始めから12日午前5時までに降った雨の量は珠洲で370ミリ、輪島市三井で362ミリ、輪島で304.5ミリなどとなっていて、平年の8月1か月分の2倍にあたる記録的な大雨となっています。12日