ついに1000円の大台に乗ります。石川労働局は県内の最低賃金を現在の984円から70円引き上げ、1054円とすることを発表しました。労使の代表で構成される専門部会が5回にわたる調査や審議を行った結果、県内の最低賃金を1054円とすることで結審し、石川労働局に対して答申しました。最低賃金70円の引き上げは、2024年の30円を上回る過去最高の引き上げ額です。専門部会では北陸3県における地域間格差の是正に加え、能登半島地震や奥