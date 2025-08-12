東京地検は12日、東京・渋谷のカラオケ店で女性に性的暴行をし、現金を奪ったとして、強盗不同意性交の疑いで逮捕されたロシア国籍で元大相撲力士の男性（41）と、ウズベキスタン国籍の男性（35）をそれぞれ不起訴とした。理由を明らかにしていない。2人は4月、渋谷区のカラオケ店で女性に性的暴行を加え、財布から現金4万円を奪った疑いで、7月に逮捕されていた。