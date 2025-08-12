日本維新の会が12日、大阪市内の党本部で会見し、吉村洋文代表（大阪府知事、50）の続投、藤田文武共同代表（44）の就任に伴う新たな執行部の陣容を発表した。 【写真】まるでジュノンボーイ！吉村氏18歳時のイケメン写真 新しい党の三役として、幹事長に元大阪府枚方（ひらかた）市長の中司（なかつか）宏衆院議員（69）、総務会長に高木佳保里（かおり）参院議員（52）、政調会長には斎藤アレックス衆院議員（40）が