アメリカのトランプ大統領は11日、15日に開かれる予定のロシアとの首脳会談に、ウクライナのゼレンスキー大統領を招くことには消極的な姿勢を示しました。米露の直接会談、実際にはどういう交渉になりそうか？モスクワ支局の平山晃一記者に聞きます。これまでのところ領土をめぐる駆け引きが焦点となっています。プーチン大統領は、東部ドネツク州とルハンシク州の放棄をウクライナ側に求めていて、その見返りに停戦に応じる案を