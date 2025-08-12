資料 夏の甲子園、香川代表の尽誠学園が、初戦を戦いました。 第3試合に登場した尽誠学園。先発はエースで4番でキャプテンの廣瀬。東大阪大柏原打線につけ入る隙を与えず5回までヒット2本、無失点に抑えます。 9年ぶりの夏となった尽誠のアルプススタンド。熱い視線を送っていたのが…… センター木下立晴の父で尽誠OBの元揮さんです。元揮さんの時もチームは甲子園に出場しましたが、元揮さんはけ