２日に東京・後楽園ホールで行われたボクシングの興行で試合後に選手２人が死亡したことを受け、日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）とジム会長らで組織する日本プロボクシング協会（ＪＰＢＡ）の緊急会合が１２日、東京都内で行われた。救急車の配備など対策について確認した。記者会見したＪＢＣの安河内剛・本部事務局長らによると、〈１〉当日体重が前日計量より１０％以上増加した選手は次戦から転級を命じる〈２〉プロ