資料 夏の甲子園、岡山代表の岡山学芸館が初戦を戦いました。 学芸館の守備の要、沖縄出身のセカンド・又吉。岡山大会では準決勝までに4エラーと苦しみましたが、決勝では好守備を見せると……。打っては先制タイムリー！チームの勝利に貢献しました。 そんな又吉のお守りは「塩」。小さいころ安全を祈る母が持たせてくれたのを思い出し、決勝からポケットに入れていたといいます。 （岡山学芸