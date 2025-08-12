マンチェスター・ユナイテッドでプレイするイングランド代表DFハリー・マグワイアは開幕が近づく今シーズンに向けて闘志を燃やしている。ユナイテッドは昨シーズンの途中にエリック・テン・ハーグ監督を解任し、ルベン・アモリム監督を迎えたが、最後まで浮上のきっかけを掴むことはできず、最終的にリーグ戦15位でフィニッシュ。また決勝まで進んだELも最後の最後でトッテナムに敗れてしまい、タイトルとCL出場権を逃した。不甲斐