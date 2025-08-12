全国各地のよさこいチームが集結する「よさこい全国大会」。8月12日、高知市内4つの会場で華麗な踊りが披露されました。東京から出場の「燦‐SUN‐」は、本祭で地区競演場連合会奨励賞を受賞しました。中には全国大会だけのために高知にやってきたチームもありました。京都からやってきた「むすびのかみ」。チーム結成7年目で初めて、高知でよさこいを披露しました。長崎県の「佐世保よかよかかっちぇる隊」。17