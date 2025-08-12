去就注目のアルゼンチン代表FWは去就が注目されている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンチェスター・ユナイテッドに所属する21歳のアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョはチェルシー移籍を熱望しているようだ。アトレティコ・マドリードの下部組織出身であるガルナチョは2020年10月にマンUのユースチームに移籍すると、2022年7月には17歳という若さでマンUのトップチームに昇格。若き逸材とし