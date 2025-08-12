ニューカッスル・ユナイテッドは今夏新たなアタッカー獲得に動いている。ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏によると、ニューカッスルは今夏の移籍市場でレスター・シティに所属する21歳のモロッコ代表FWビラル・エル・カンヌスの獲得を検討しているという。KRCヘンクの下部組織出身であるエル・カンヌスは2022年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、昨夏レスターに完全移籍。昨季はデビューシーズンながらも公式戦36試