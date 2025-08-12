8月12日午後1時45分頃、仁淀川町長屋の土居川で県外から来た男女2人が乗ったゴムボートが転覆し、52歳の男性が死亡しました。警察などによりますと、男性はボートが転覆したあと、岩と岩の間で動けなくなり、消防が救助した時には心肺停止の状態だったということです。男性はすぐに防災ヘリで高知医療センターへ運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。一緒にゴムボートに乗っていた女性は命に別