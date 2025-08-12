マウスコンピューターは、2025年8月15日（金）から17日（日）まで大阪・関西万博会場内「EXPO ホール」にて開催される全国高校eスポーツ大会「Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2025」全国大会グランドファイナルに、競技運営用機材として、ゲーミングブランド「G TUNE」のハイエンドデスクトップパソコンおよびiiyama液晶ディスプレイで機材協賛すると発表した。Coca-Cola STAGE:0 eSPORTS High-School Champi