下伊那郡大鹿村の住宅で、クマとみられる動物に室内を荒らされるなどの被害がありました。住人の女性は避難していて、警察が注意を呼び掛けています。警察によりますと、11日午後10時ごろ大鹿村大河原の住宅に住む高齢女性が居間にいたところ、台所から物音がしたということです。その後12日朝になって台所を確認すると、調理器具や食器が散乱するなど荒らされていて、まな板の上にはクマのものとみられる足跡がありました。侵入し